В результате изменений климата мир ждет глобальный водный кризис. Начиная с 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире выросло на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями.

Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН, пишет Associated Press.

Отмечается, что большинство смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, пришлись на Азию.

Кроме того, частота стихийных бедствий, связанных с засухой, за тот же период выросла на 29%. Наибольший экономический ущерб от засухи был нанесен в Северной Америке, Азии и Карибском бассейне. Всплеск смертей, вызванных засухой зафиксирован в Африке.

При этом, как отметили эксперты, уже 25% всех городов мира испытывают регулярную нехватку питьевой воды.

— За последние два десятилетия совокупные запасы поверхностных и грунтовых вод на планете, а также воды, содержащейся в почве, снеге и во льдах, сокращались на 1 сантиметр в год, — говорится в докладе.

В ООН прогнозируют, что дальнейший рост населения на планете усилит нагрузку на водоснабжение, особенно «в странах Африки к югу от Сахары».

— Число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов человек, — утверждают ученые.

В качестве рекомендаций, специалисты призвали усовершенствовать системы предупреждения для зон, подверженных наводнениям и засухе, а также улучшить координацию работы стран в противостоянии стихийным бедствиям.

Ранее сообщалось, что межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН прогнозирует значительное изменение климата. Высока вероятность того, что уже к 2100 году температура поднимется на 2,7 градуса Цельсия.