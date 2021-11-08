Соломенский райсуд Киева продолжил на 60 суток содержание под стражей для бывшего народного депутата, командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко. Ему инкриминируют собирание частной военной компании, контрабанду воентоваров и незаконное обращение с оружием.
Об этом сообщил адвокат подсудимого Владислав Добош.
Сторона защиты считает это решение необоснованным.
По минимальным подсчетам, Семенченко пробудет под арестом до начала следующего года, 1 января 2022 года.
Напомним, пять дней назад, 3 ноября, Служба безопасности Украины обвинила жену экс-нардепа Семенченко в присвоении средств благотворительного фонда.
Ранее сообщалось, cупруга командира добробата «Донбасс» Семена Семенченко, который является фигурантом в деле о создании ЧВК, без видимых причин упала со ступенек головой вниз, заработав ряд повреждений.
Сам же Семен Семенченко 20 августа объявил бессрочную голодовку.
По версии следствия Семен Семенченко, а также так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
Кроме того, против Семенченко обвиняют в организации обстрела здание канала «112» из гранатометов.
Соломенский райсуд Киева продолжил на 60 суток содержание под стражей для бывшего народного депутата, командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко. Ему инкриминируют собирание частной военной компании, контрабанду воентоваров и незаконное обращение с оружием.
Об этом сообщил адвокат подсудимого Владислав Добош.
Сторона защиты считает это решение необоснованным.
По минимальным подсчетам, Семенченко пробудет под арестом до начала следующего года, 1 января 2022 года.
Напомним, пять дней назад, 3 ноября, Служба безопасности Украины обвинила жену экс-нардепа Семенченко в присвоении средств благотворительного фонда.
Ранее сообщалось, cупруга командира добробата «Донбасс» Семена Семенченко, который является фигурантом в деле о создании ЧВК, без видимых причин упала со ступенек головой вниз, заработав ряд повреждений.
Сам же Семен Семенченко 20 августа объявил бессрочную голодовку.
По версии следствия Семен Семенченко, а также так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.
Кроме того, против Семенченко обвиняют в организации обстрела здание канала «112» из гранатометов.