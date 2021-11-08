Соломенский райсуд Киева продолжил на 60 суток содержание под стражей для бывшего народного депутата, командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко. Ему инкриминируют собирание частной военной компании, контрабанду воентоваров и незаконное обращение с оружием.

Об этом сообщил адвокат подсудимого Владислав Добош.

Сторона защиты считает это решение необоснованным.

По минимальным подсчетам, Семенченко пробудет под арестом до начала следующего года, 1 января 2022 года.

Напомним, пять дней назад, 3 ноября, Служба безопасности Украины обвинила жену экс-нардепа Семенченко в присвоении средств благотворительного фонда.

Ранее сообщалось, cупруга командира добробата «Донбасс» Семена Семенченко, который является фигурантом в деле о создании ЧВК, без видимых причин упала со ступенек головой вниз, заработав ряд повреждений.

Сам же Семен Семенченко 20 августа объявил бессрочную голодовку.

По версии следствия Семен Семенченко, а также так называемый «агент НАБУ» Евгений Шевченко якобы создали за рубежом ЧВК, в которую через охранную фирму в Украине вербовали бойцов. Правоохранители утверждают, что частная армия насчитывала 150 участников.

Кроме того, против Семенченко обвиняют в организации обстрела здание канала «112» из гранатометов.



