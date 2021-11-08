Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко и Марина Порошенко приняли участие в прощании с выдающимся украинским режиссером, руководителем Театра на Подоле Виталием Малаховым.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

— Сегодня Украина прощается со своим Великим Сыном. Украина как страна понесла большую потерю. Киев, Подол и каждый из нас. Каждый из приходивших зрителей смотрели и приобщались к большому искусству, которое нес Виталий Ефимович, — сказал Петр Порошенко.

Он отметил, что театр должен и дальше держать ту высокую планку, которую поднял Виталий Малахов. Петр Порошенко также рассказал о памятных встречах с маэстро, которые были связаны с восстановлением Театра на Подоле.

— Первая — когда корпорация «Рошен» приняла решение, что наиболее правильным использованием денег, которые в 2014 и 2015 годах были вырваны из России при ликвидации Липецкой фабрики, будут инвестиции именно в Театр на Подоле и инвестиции в украинскую армию. Потому что это два самых больших направления, которые держат и строят украинскую государственность. И мне приятно, что ни в первом, ни во втором случае мы не ошиблись. А вторая встреча — когда открывался театр. Каким счастьем сияли его глаза! Он говорил, что наконец-то получил дом. Сегодня я бы сказал, что это не дом, это храм искусства, где постоянно будет дух Виталия Малахова, — вспоминает Петр Порошенко.

По его мнению, в данном украинском театре функционирует самая современная труппа.

— Что бы они ни играли — от «Got to be free» до «1984» Оруэлла, «Сто тысяч» — здесь постоянно будут очереди за билетами. Здесь постоянно будет сохранено то, о чем мечтал Виталий Малахов. И здесь постоянно будут люди, которых эти произведения будут воспитывать, быть патриотами Украины. И здесь будут люди, очень любящие Украину, — убежден политик.

Напомним, 17-21 ноября 2021 года пятый президент Украины по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду.