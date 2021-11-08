Сегодня, 8 ноября, экс-президента Грузии и украинского гражданина Михаила Саакашвили перевели из исправительной колонии в тюремную больницу. Украина разочарована таким шагом грузинских властей.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

— МИД Украины разочарован переводом гражданина Украины Михаила Саакашвили в пенитенциарное медицинское учреждение №18 в Глдани и отсутствием информирования об этом украинской стороны, — говорится в заявлении.

Украинская сторона призвала грузинские власти перевезти Саакашвили в гражданскую больницу, которая бы имела все необходимые возможности для оказания экстренной помощи.

— Сегодня во внешнеполитическое ведомство Грузии передана официальная нота МИД Украины по этому поводу. МИД и посольство Украины в Грузии продолжает держать ситуацию вокруг гражданина Украины Михаила Саакашвили на особом контроле, — отметили в министерстве.

МИД отметил, что дальнейшее пребывание Саакашвили в тюремной больнице может создать дополнительные риски и напряжение, которых можно избежать, если «руководствоваться гуманитарными соображениями».

Напомним, сегодня стало известно, что экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу.