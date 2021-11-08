Правительство США предлагает вознаграждение до $10 миллионов за информацию, которая поможет найти и арестовать руководителей хакерской сети Sodinokibi (известной еще как REvil), а также до $5 миллионов за сведения о тех, кто был в сговоре с хакерской группировкой.

Об этом говорится в официальном заявлении представителя Госдепартамента США, обнародованном в понедельник.

— Предлагая вознаграждение, Соединенные Штаты демонстрируют свою преданность защите жертв программ-вымогателей по всему миру от действий киберпреступников, — отметили в Госдепартаменте.

Кроме того, как подчеркивается в заявлении, США таким образом предлагают сотрудничество со странами, поддерживающими необходимость привлечения к ответственности киберпреступников.

В Госдепе напомнили, что группировка Sodinokibi (REvil) несет ответственность за инцидент с применением программ-вымогателей против международной компании-мясопроизводителя JBS Foods. Кроме того, хакеры Sodinokibi взломали доступ к системам американской ИТ-компании Kaseya, обслуживающей приложения и инфраструктуру тысяч малых предприятий и поставщиков дистанционных услуг.

Ранее Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.