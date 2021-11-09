Бывший глава Грузии, содержащийся против воли в заключении, сообщил детали своей перевозки в Глданскую тюремную больницу.

Пост политика опубликован на Facebook его командой.

Экс-президент говорит, что переводили его в мучительных условиях.

— Когда меня проводили через секцию с заключенными, там поднялась шумиха, которая продолжается до сих пор... Один из сотрудников тюрьмы, по-видимому, начальник, заявил мне: "Вот, птичка, ты в наших руках", и начал меня оскорблять. Я спросил его имя, но мне не сказали... Несмотря на категорический отказ, меня вытащили из машины, повалили на землю и несколько раз ударили по шее. Меня тащили за волосы, и я, конечно, сопротивлялся, — пересказывает Михаил Саакашвили.

Политик добавляет, что в палате ему пытались ввести неизвестное вещество «криминального вида медперсонал».

— Тогда я действительно ударил по анализатору, потому что они начали вводить мне что-то без моего разрешения. Моя реакция была вызвана стрессом после всего этого насилия и жестокого обращения, — объясняет свои мотивы бывший лидер страны.

Саакашвили добавил, что несогласен на медицинское лечение и вмешательство, пока его не переведут в гражданскую клинику, также он попросил своих сторонников продолжать мирный протест.

Напомним, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на вертолете перевезли из тюрьмы Рустави в Глданскую тюремную больницу.