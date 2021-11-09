Сейчас 17 регионов Украины находятся на «красном» уровне эпидемической опасности, однако Минздрав уже сделал представление в Кабмин о созыве комиссии для перевода Черкасской области в «красную» зону. Под вопросом еще находятся Винницкая и Харьковская области.

Об этом на брифинге 9 ноября заявил глава Минздрава Виктор Ляшко, пишет TheБабель.

— Сейчас имеем наибольшее количество выделенных коек под ковид — 76 401 койка, из них занято 51 926. На реанимационных койках находится — 3 649 пациентов, – отметил министр.

Он сказал, что за 8 ноября умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 833.

— Смертность является «отложенным» показателем и может продолжать расти в течение двух недель после стабилизации заболеваемости. Но непосредственно каждый из вас может сегодня повлиять на этот показатель. Для этого нужно привиться, что позволит сохранить свое здоровье и вернуться медикам в привычный режим работы, – добавил Виктор Ляшко.

Напомним, что Херсонская область может одной из первых выйти из красной зоны на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.