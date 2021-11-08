Херсонская область может одной из первых выйти из красной зоны на фоне улучшения ситуации с коронавирусом.

Об этом шла речь во время совещания Владимира Зеленского, сообщает Офис президента.

— Сейчас 17 областей Украины находятся в красной зоне эпидемической опасности. В Херсонской области динамика несколько улучшается, что может позволить региону одним из первых выйти из красной зоны, — говорится на сайте ОП.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, тенденция к увеличению количества заболевших COVID-19 сохраняется, но по показателю госпитализаций «можно говорить о некой стабилизации».

Ранее главный государственный санитарный врач Херсонской области Юрий Ромаскевич заявлял, что в регионе наблюдается постепенное снижение показателей заболеваемости COVID-19, но новая волна неизбежна, поэтому вакцинацию нужно продолжать.