Представители Украины поддержали санкции Европейского Союза против ИГИЛ, Аль-Каиды и родственных групп и персон. Страна обязалась согласовывать свою политику с этим решением ЕС.

Об этом информирует hromadske, ссылаясь на сайт Европейского совета.

Там отмечено, что 18 октября 2021 года Совет ЕС принял Общую внешнюю политику и политику безопасности, чем продлил санкции в отношении упомянутых организаций до 31 октября 2022 года.

Решение о продлении санкций также поддержали страны-кандидаты Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской зоны свободной торговли Исландия и Лихтенштейн, члены Европейской экономической зоны, а также Украина, Молдова, Армения и Грузия.

— Они (упомянутые страны, — прим.) обеспечат соответствие их национальной политики этим решениям Совета. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в мечети Биби-Фатима в Кандагаре, в результате которого погибли 62 человека.