Террористическая группировка ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в мечети Биби-Фатима в Кандагаре, в результате которого погибли 62 человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на западные СМИ.

Отмечается, что во время пятничной молитвы на храм напали несколько террористов-смертников. В результате нападения погибли 62 человека, однако другие источники приводят другие цифры. По словам очевидцев, во время теракта прогремели два или три взрыва.

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение.

Правительство талибов обещает наказать террористов, а шииты, со своей стороны, просят о защите.

Ранее сообщалось, что по словам очевидцев, двое смертников активировали пояса шахидов у ворот, позволив двум другим вбежать внутрь и взорваться в толпе прихожан.

Инцидент произошел через неделю после того, как десятки людей были убиты и более 100 получили ранения во время взрыва в мечети в Кунзуде.