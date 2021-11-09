Исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил торги на закупку 89 комплектов уличных видеокамер.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость комплектов — 3 миллиона 685 тысяч гривен. Начало аукциона запланировано на 22 ноября.
В 89 комплектов входят 144 видеокамеры, 100 из которых имеют функцию распознавания автомобильных номеров.
Исполком планирует приобрести:
Для камер, имеющих функцию распознавания номеров, минимальный допустимый интервал движения автомобилей должен быть: за легковым автомобилем — 1,5 метра; за грузовым автомобилем — 4 метра.
Напомним, что данные камеры установят уже в следюущем году. Отмечалось также, что в Николаеве должников будут разыскивать, используя камеры автоматической фиксации номеров системы «Безопасный город».
Исполнительный комитет Николаевского горсовета объявил торги на закупку 89 комплектов уличных видеокамер.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Ориентировочная стоимость комплектов — 3 миллиона 685 тысяч гривен. Начало аукциона запланировано на 22 ноября.
В 89 комплектов входят 144 видеокамеры, 100 из которых имеют функцию распознавания автомобильных номеров.
Исполком планирует приобрести:
Для камер, имеющих функцию распознавания номеров, минимальный допустимый интервал движения автомобилей должен быть: за легковым автомобилем — 1,5 метра; за грузовым автомобилем — 4 метра.
Напомним, что данные камеры установят уже в следюущем году. Отмечалось также, что в Николаеве должников будут разыскивать, используя камеры автоматической фиксации номеров системы «Безопасный город».