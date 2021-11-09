Украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что в Украине должно быть либо три государственных языка, либо ни одного.

Такое мнение он озвучил в интервью основателю интернет-издания «Гордон» Дмитрию Гордону, пишут НикВести.

По его мнениею, каждый укаринец, который обращается в государственное учреждение, должен получить помощь на государственном языке.

— Когда ты в стране под названием Израиль покупаешь в аптеке лекарство, то в инструкции иврит, арабский, английский и русский, Я тебе принесу, мне друзья привезли. И русский, потому что население там знает этот язык. Давайте определимся, что такое государственный язык. Человек, который обратился в любой государственный орган, имеет право и обязан получить помощь на государственном языке, – сказал Евгений Комаровский.

Евгений Комаровский выступил против одного государственного языка в стране и считает, что их в Украине должно быть три: украинский, русский и английский. В любом другом случае, по его мнению, в стране не должно ни одного государственного языка.

— Нет, не согласен. А если людям удобнее иметь три языка? Есть какой-то райисполком в Харькове. Человек обращается в этот райисполком. Если ты приходишь, условно говоря, в Грузии в больницу – там есть человек, который разговаривает на русском. В Турции ты приходишь в больницу – там есть человек, который разговаривает на русском. Вот есть райисполком – я считаю, что в каждом государственном учреждении должны оказывать помощь на русском, украинском и английском – на трех языка. Люди, которые обращаются к государству, могут на свое усмотрение выбрать любой из этих языков. Или другой вариант – пусть у нас вообще не будет государственных языков. Государство уже 30 лет пытается регулировать эту сферу. Какие успехи? Давай подумаем, – сказал Евгений Комаровский.

При этом врач считает, что в Украине также должны быть русскоязычные школы: «Конечно. Русские школы, конечно, нужны, но каждый ребенок в Украине обязан получить серьезную базовую классную подготовку по украинскому языку. Конечно, же, родной язык – это обязательно. Но если человек хочет изучать ещё и русский, то кто ему не дает?».

Напомним, украинский врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский считает, что 73% украинцев, которые на президентских выборах в 2019 году проголосовали за кандидатуру Владимира Зеленского, «реально лоханулись».