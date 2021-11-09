Госкомпания в сфере энергетики «Белэнерго» декларативно пообещала не нарушать ноябрьский контракт на поставку Украине электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба компании.

В Белэнерго акцентировали, что намерены выполнить все условия договора и не вносить никаких изменений.

— Экспорт осуществляется в соответствии с обозначенными в контракте обязательствами. Письмо ГПО «Белэнерго» об изменении условий сотрудничества было направлено в адрес конкретных компаний, которым поставки электроэнергии в ноябре 2021 года не запланированы, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, Беларусь в субботу, 6 ноября, приступила к импорту электроэнергии в Украину.