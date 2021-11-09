Вице-мэр Николаева Юрий Степанец заявил, что «Николаевоблэнерго» блокирует процесс полного перевода общежитий коммунального предприятия «Гуртожиток» на прямое абонирование.

Такую информацию он озвучил в ходе комиссии городского совета по вопросам бюджета во вторник, 9 ноября, пишут НикВести.

Юрий Степанец рассказал, что «Николаевоблэнерго» требует погасить долг коммунального предприятия «Гуртожиток» за потребленную электроэнергию в 15 миллионов 600 гривен.

— Действительно, на сегодняшний день есть задолженность за потребленную электроэнергию «Гуртожитком» почти на 15 миллионов 600 тысяч гривен. Это задолженность не одного дня, она нарастала в течение нескольких лет. В СКП «Гуртожиток» за это время изменился не один руководитель. Задолженность сложилась из-за нескольких причин. Первая – руководство СКП «Гуртожиток», которое работало в тот период, наращивало долги, не рассчитывалось с «Николаевоблэнерго», и эти средства использовались на рассмотрение руководства СКП. Вторая – неуплата жильцами «Гуртожитка» за потребленную электроэнергию на счета СКП. У них арестованы счета еще с 2014 года, поэтому все суммы или активы государственная исполнительная служба распределяла согласно законодательству. Во-первых, это погашение зарплаты работникам СКП «Гуртожиток», это и налоги – все, что оставалось на счетах, поступало равномерно на счета облэнерго, водоканала, облтеплоэнерго и так далее. К сожалению, этих средств не хватало, потому задолженность только возрастала, – рассказал Юрий Степанец.

По его словам, на сегодняшний день на прямое абонирование перевели 95% домов СКП «Гуртожиток». В то же время, на прямое абонирование необходимо перевести ещё 4 дома.

— Что мы делали для того, чтобы уйти от этой проблемы? Во-первых, мы начали проводить работы по прямому абонированию и переводить жильцов «Гуртожитка» на прямое абонирование. К счастью, руководство облэнерго (на то время Олег Сивак, – прим.) пошло нам на встречу. Мы также проходили покомнатно всех жителей «Гуртожитка», предоставляли им счет облэнерго, чтобы они платили напрямую, чтобы избегать зачисления этих средств на арестованные счета. Нам удалось перевести на прямое абонирование более 70-ти домов – это почти 95% СКП «Гуртожиток». На сегодняшний день остались не переведены на прямое абонирование всего четыре дома, три из которых уже готовы к переводу. Но «Николаевоблэнерго» никаких образом не способствует переводу всех домов на прямое абонирование. Они требуют полного погашения всех долгов, которые накопилось в течение десяти лет, – рассказал Юрий Степанец.

Он также добавил, что общался по данному вопросу с руководителем «Николаевоблэнерго» и предприятие согласно заключить договор реструктуризации на 8 лет, чтобы в течение этого времени из бюджета Николаева ежегодно погашался долг в 2 миллиона.

— К сожалению, моя встреча с руководством «Николаевоблэнерго» ни к чему не привела. Они согласны, что мы с ними заключим договор реструктуризации на 8 лет и будем платить за «Гуртожиток» 2 миллиона гривен, но я не вижу каким образом Николаевский городской совет будет оплачивать эти средства за тех жильцов, которые не платили, – добавил Юрий Степанец.

Ранее в «Николаевоблэнерго» заявили, что не будут прекращать подачу электрической энергии жителям общежитий КП СКП «Гуртожиток», у которых заключены соглашения прямого абонирования с предприятием. За несколько дней до этого жители общежитий опубликовали размещенные на их подъездах объявления, в которых сказано, что в связи с долгами с 4 октября электроснабжение их домов будет прекращено.

Напомним, что в 2018 году четыре общежития на улице Курортной ПАО «Николаевоблэнерго» отключило от электроснабжения. Задолженность коммунального предприятия «Гуртожиток» перед АО «Николаевоблэнерго» составляет более 16 миллионов гривен.

Позже жители общежитий перекрыли дорогу по улице Генерала Карпенко в районе «2 КП». В результате образовалась пробка на дороге. В акции участвовали около 50 жильцов общежития. В тот же день бывший руководитель аппарата Николаевской ОГА Юрий Гранатуров заявил, что им удалось разблокировать улицу и восстановить электроснабжение общежитий, которые обслуживает городское КП «Гуртожиток».

Проблема с отключением общежитий КП «Гуртожиток» от электроэнергии возникает уже не первый год.

В сентябре 2014 года ПАО «Николаевоблэнерго» прекратило подачу электрической энергии 8 общежитиям, находящимся на балансе КП СКП «Гуртожиток». Тогда причина была в 6 миллионах 421 тысяче гривен, которые «Гуртожиток» задолжал облэнерго.

В ноябре 2016 года бывший директор КП Евгений Павлович сообщил, что КП задолжало больше 16 миллионов гривен «Николаевводоканалу», «Николаевоблэнерго» и Государственной фискальной службе.

В одном из выпусков программы журналистских расследований Андрея Лохматова «Чергова зрада» на тему «Гуртожиток для депутата» шла речь о том, что Солтыс Екатерина Олеговна - дочка депутата Николаевского городского совета Олега Солтыса, получила в 2015 году помещение 120,5 квадратных метра в общежитии по адресу Потемкинская, 131в. Так называемая комната № 214 на 1 этаже. Депутат горсовета Олег Солтыс был руководителем КП «Гуртожиток».