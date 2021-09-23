АО «Николаевоблэнерго» сообщило о готовности в октябре прекратить подачу электрической энергии в некоторые общежития, которые находятся на балансе КП СКП «Гуртожиток». Причина — 15 миллионов 443 тысячи гривен, которые «Гуртожиток» задолжал облэнерго.

Жители общежитий в Facebook-группе «Contact Center при Миколаївській міській раді» опубликовали объявления, которые на подъездах разместило «Николаевоблэнерго». Горожанам сообщили, что в связи с долгами с 4 октября электроснабжение будет прекращено.

В частности, без света могут остаться общежития по улице Айвазовского, 6 и по проспекту Богоявленскому, 340/1.

— Вот такое послание нам оставило «Николаевоблэнерго». Можно получить разъяснения, на каком основании требуют оплатить «долг», который накопило КП «Гуртожиток»? за электроэнергию жильцы вынуждены были платить на р/с «Гуртожитка», а те в свою очередь, передать оплату дальше облэнерго, водоканалу и так далее. КП «Гуртожиток» было подконтрольно департаменту ЖКХ и на сегодняшний день ликвидировано, какие могут быть вопросы к нам, — написала Наталия Булеха.

Люди возмущены решением отключить электроэнергию, так как в общежитиях у всех стоят индивидуальные счетчики и каждый оплачивает свои счета..

— Счетчики не ставили без наличия справки из ЖЭКа «Гуртожиток» о том, что задолженности нет. Тем самым, у кого долги были, то их «тушили». Более того, погасить нужно было долги по всем коммунальным услугам, не только электроэнергию. Жду, что облэнерго ответит, но тщетно жду, судя по всему, — написала пользователь под ником «Julia Vladimirovna».

Напомним, что летом 2018 года в акционерном обществе «Николаевоблэнерго» заявляют о вынужденном отключении электроэнергии КП СКП «Гуртожиток» с 4 июня из-за многомилионных долгов предприятия. 4 июня четыре общежития на улице Курортной (бывшая Бутомы) ПАО «Николаевоблэнерго» отключило от электроснабжения. Люди перерыли дорогу, чтобы привлечь к этой проблеме внимание властей.

Ранее сообщалось, что коммунальное предприятие «Гуртожиток», которое раньше обслуживало общежития, имеет почти 7 миллионов налогового долга и больше 200 тысяч гривен долга по зарплатам.