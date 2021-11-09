В Николаевском апелляционном суде представители ОО «Стоп шлам» отказались объяснить судьям, как отбирались образцы красного шлама и как у них оказались результаты инженерно-экологической экспертизы, которую само экспертное учреждение отозвало по причине фальсификаций с образцами.

Об этом стало известно во время судебного заседания во вторник, 9 ноября, пишут Новости-N.

— Это то самое исследование, к результатам которого постоянно апеллируют псевдоактивисты, распространяя фейки в СМИ о влиянии шлама на здоровье. Но таких выводов экспертиза не содержит, более того – она была отозвана КНИИСЭ, поскольку оказалось, что образцы неизвестного происхождения, – отметил адвокат НГЗ Владимир Ващенко.

Сторона Николаевского глиноземного завода поддержала ходатайство о вызове начальника Госэкоинспекции и эксперта, проводившего исследование, чтобы поставить точку в манипуляциях.

Однако адвокаты «Стоп шлам» не согласились на допрос эксперта и руководителя ГЭИ, отказались поддержать ходатайство и попросили перерыв для подготовки своей позиции, поэтому заседание было в очередной раз перенесено.

— Это еще раз подтверждает, что в своих громких заявлениях о влиянии на окружающую среду и здоровье, представители «Стоп шлам» манипулируют и вводят в заблуждение и людей, и судей. Ведь почему тогда не поддержать вызов эксперта и не задать вопрос, откуда эти образцы взялись, как ставились вопросы и какие ответы получены?!, – подчеркнул Владимир Ващенко.

Как известно, «Стоп шлам» пытается взыскать с МГЗ 9,2 миллиарда гривен морального вреда. В качестве доказательства активисты предоставили только психологическую экспертизу, однако и она была признана Минюстом незаконной, а экспертов привлекли к ответственности, ведь они не исследовали никаких документов о влиянии на здоровье человека, вышли за пределы своих полномочий и не встретились ни с одним из условных потерпевших. Также выяснилось, что люди – «потерпевшие», от имени которых был подан иск к НГЗ, либо не существуют, либо не знали, что их данные используют. Это установила полиция.

Относительно экспертов, учредителей «Стоп шлама» и судей первой инстанции, которые им помогали, расследуются уголовные производства полицией и ГБР.

Ранее сообщалось, что накануне очередного судебного заседания по иску активистов из ОО «Стоп шлам» к Николаевскому глиноземному заводу предприятие обратилось к руководителям этой организации, попросив не подвергать опасности местных жителей.