Накануне очередного судебного заседания по иску активистов из ОО «Стоп шлам» к Николаевскому глиноземному заводу предприятие обратилось к руководителям этой организации, попросив не подвергать опасности местных жителей.

Связано это с нахождением Николаевской области в красной карантинной зоне, сообщает пресс-служба предприятия.

— Воздержитесь от противозаконных действий и не подвергайте опасности людей, которых вы используете в своих целях для создания нужной картинки якобы «народной поддержки» на митингах. Даже для 50-60 летних пенсионеров, которые соглашаются выйти за 300 гривен постоять на митинге под судом это может быть небезопасным с учетом очередного пика заболеваемости, – говорится в обращении НГЗ.

Ранее обе стороны – НГЗ и «Стоп шлам» проводили митинги во время судебных заседаний. Со стороны завода в нем участвовало порядка 600 рабочих и около 60-ти человек, которые называли себя активистами и экологами. При этом журналисты смогли зафиксировать, как пожилым людям, которые якобы представляли активистов раздавали специальные листочки с заранее прописанными лозунгами и «кричалками». Помимо этого, «Стоп шлам привлекал к акциям спортивных молодых людей, специально приезжавших из Киева.

Напомним, что ситуация с заболеваемостью на COVID-19 в Николаевской области остается критической с учетом информации о перебоях с кислородом. Ранее НГЗ передал Николаеву построенный ими антиковидный госпиталь, стоимостью более 150 миллионов гривен полностью оснащенный современной медицинской аппаратурой – компьютерным томографом, лабораторией, кислородной станцией, реанимационным отделением.

Ранее народный депутат Давид Арахамия заявил, что «НГЗ шантажирует группа экологических активистов» и пообещал вскоре рассказать кто за этим стоит.

В мае Заводской райсуд Николаева вынес решение по иску общественной организации «Стоп шлам» против Николаевского глиноземного завода по возмещению морального вреда в размере 9,2 миллиарда гривен.

В качестве доказательств судья приняла психологическую экспертизу, которую министр юстиции Денис Малюська назвал незаконной, а самих экспертов привлекли к дисциплинарной ответственности. Психологи не встречались с возможными пострадавшими, не проводили с ними никаких бесед, а вместо документов использовали распечатки интернет-статей. В НГЗ обвинения активистов считают частью спланированной рейдерской атаки.

Позже стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует уголовное производство в отношении судьи Заводского районного суда Ирины Бобровой, которая вынесла решение о взыскании с Николаевского глиноземного завода (НГЗ) компенсации в 9,2 миллиарда гривен в пользу ОО «Стоп шлам».