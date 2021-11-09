Ирина Верещук, заняв кресло министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, покинула парламентскую фракцию «Слуги народа». На вакантное место зашел Сергей Кострийчук, который был 140 по партийному списку.

Новый нардеп был признан Центризбиркомом сегодня, 9 ноября.

ЦИК рассмотрел парламентское постановление о досрочной сдаче полномочий народного депутата Ириной Верещук.

— Комиссия рассмотрела постановление и признала избранным народным депутатом Украины на указанных выборах в общегосударственном многомандатном избирательном округе Сергея Кострийчука, — уточнили в комиссии.

Во время президентской компании Зеленского Сергей Кострийчук выступал координатором штабов в областях, в 2020 году вошел в Высший совет партии, а в этом занял место предселателя Контрольно-ревизионной комиссии.

Напомним, Ирину Верещук назначили в министры Кабмина 4 ноября.