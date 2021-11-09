По поручению главы государства в среду, 11 ноября, соберется заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом информирует пресс-центр СНБО.

— Президент Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 в городе Киев заседание СНБО Украины (Офис президента Украины), — сказано в сообщении.

Указано, что все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания.

Напомним, ранее Совет национальной безопасности и обороны 15 октября рассмотрел и принял Стратегию информационной безопасности Украины.