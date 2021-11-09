В Украине вступил в силу закон №2351 относительно имплементации некоторых положений европейского законодательства в сфере охраны животного и растительного мира.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

Согласно тексту документа, он предусматривает увеличение штрафов за выгул собак без поводков и намордников. Закон также запрещает работу передвижных цирков, зоопарков и выставок.

Следовательно, выгул собак без поводков и намордников или в не отведенных для этого местах предусматривает штраф от 170 до 340 гривен. Для должностных лиц наказание предусматривает предупреждение или штраф от 340 до 850 гривен. Отмечается, что эта норма относится только к породам собак, которые отнесены к категориям опасных.

Если такое нарушение осуществляется повторно в течение года, штраф для физического лица увеличивается до 340-510 грн, для должностного — до 510-1020 гривен.

В то же время, если нарушение сопровождается причинением вреда здоровью человека или его имуществу, то физическому лицу грозит штраф от 1700 до 3400 гривен с конфискацией животного, должностным лицам — от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного.

Кроме того, к полномочиям местных властей в сфере охраны животных от жесткого обращения отнесли принятие мер и обеспечение запрета передвижных зверинцев, зоопарков, выставок диких животных.

Напомним, в течение 2021 года полицией открыто 17 уголовных дел из-за жестокого обращения с животными на территории Николаевской области (часть 1 статьи 299 УК Украины).