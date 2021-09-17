В течение 2021 года полицией открыто 17 уголовных дел из-за жестокого обращения с животными на территории Николаевской области (часть 1 статьи 299 УК Украины).

Соответствующие данные в ответ на информационный запрос НикВести предоставил заместитель начальника следственного управления ГУНП в Николаевской области Павел Воловик.

Сообщается, что наиболее частые случаи жестокого обращения с животными из-за которых в полиции открывали уголовные дела касались нанесенных животным увечий или убийства.

— По способу совершения наиболее распространенные – убийство или увечье животных путём осуществления выстрела из оружия и нанесения животному телесных повреждений разными предметами и частями тела, – сказано в документе.

Указывается, что из 17 открытых уголовных дел, с обвинительным актом в суд направлено 2 уголовных дела, 10 – закрыто на основании пункта 2 части 1 статьи 284 УК Украины (установлено отсутствие в деянии состава уголовного преступления), а ещё по 5 делам – на сегодняшний день продолжается досудебное расследование.

Напомним, что 1 сентября на территории рынка по проспекту Центральному в Николаеве мужчина застрелил в магазине собаку и ушел. От полученного ранению в голову животное погибло на месте. Позже в полиции сообщили, что открыли уголовное дело по данному факту.

В тот же день застрелившего собаку на рынке по улице 3-й Слободской мужчину задержали и вручили ему подозрение.