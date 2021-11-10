Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил президента России Владимира Путина в организации нападения на границу.

Об этом Матеуш Моравецкий заявил на экстренном заседании парламента, пишет Радио Свобода.

— У этого нападения, которое совершает Лукашенко, есть свой организатор в Москве, им является президент Путин, — заявил Матеуш Моравецкий.

Как известно, уже вторые сутки большое количество мигрантов, которые хотели попасть через Беларусь в ЕС, находятся близ границы с Польшей.

Польша из-за этого на неопределенное время закрыла пограничный переход с Беларусью в пункте пропуска «Кузница».

Напомним, накануне 500 беженцев были переброшены пограничниками Беларуси ближе к Литве с польской границы, где несколько тысяч мигрантов пытались прорваться недалеко от села Кузницы.