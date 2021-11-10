Депутат Николаевского горсовета от партии «Слуга народа» Наталья Горбенко потребовала объяснений, почему мэрия Николаева использует партийную символику партии «Пропозиция» в своих информационных материалах.

Свой вопрос она задала в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

— Прошу предоставить иформацию, на каком основании официальные публичные страницы Николаевского городского совета в своих информационных материалах используют партийную символику политической партии «Пропозиция», — написала Наталья Горбенко.

Наталья Горбенко также опубликовала информацию с официального сайта «Пропозиции» с разъяснением о том, что является символикой партии. Несколько пиктограмм, которые «Пропозиция» использует как символику, действительно можно увидеть на субтитрах к видео пресс-службы горсовета.

Как известно, Александр Сенкевич является лидером «Пропозиции» и на выборах городского головы в 2020 году баллотировался от этой партии.

Также напомним, в прошлом созыве Николаевского горсовета Наталья Горбенко была членом фракции партии «Самопомощь», от которой Александр Сенкевич был избран мэром в прошлой каденции.