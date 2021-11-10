Шандор Сабо, посол Венгрии в Республике Молдова, предположительно ранил патрульного в Кишинева, когда пытался незаконно припарковаться.

Об этом информирует Timpul.

Дипломат поставил свою машину таким образом, что заблокировал автобус для мобильной вакцинации. Заметивший нарушение полицейский попросил перепарковаться, посол завел машину и легко сбил правоохранителя.

— Корпус машины меня ударил!, — крикнул патрульный сразу после происшествия.

Посол Шандор Сабо обвинил сотрудников Министерства внутренних дел в агрессивном поведении и несоблюдении положений международных конвенций.

В свою очередь, представители Национальной инспекции общественной безопасности заявили, что выступят с официальным заявлением по инциденту.

Напомним, госсекретарь МИД Румынии Дан Некулэеску попросил украинскую сторону признать молдавский несуществующим языком.