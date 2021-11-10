В программу социально-экономического развития Николаева планируют внести новые объекты реконструкции и строительства.

Предварительно изменения согласовал исполнительный комитет горсовета на заседании в среду, 10 ноября, пишут НикВести.

Среди предложений Управления капитального строительства — реставрация фасада здания мэрии по Адмиральской, 20. Отмечается, что объект нуждается в разработке проектно-сметной документации. Сколько средств планируют просить на проект и сколько понадобится на его реализацию, пока не сообщается.

Напомним, весной этого года сообщалось, что на фасаде здания Николаевского городского совета по улице Адмиральской появилась огромная трещина. При этом лепнина на стенах горсовета находится в аварийном состоянии. Здание мэрии построенное в 1953-1954 годах, относится к перечню памятников архитектуры местного значения. Оно эксплуатируется в течение 67 лет — за все это время капитальный ремонт административного здания, а в частности, фасада, не проводился.

В 2018 году была заказана экспертиза в Государственном научно-исследовательском и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция». По ее результатам исполнительному комитету было рекомендовано срочно принять первоочередные меры по устранению недостатков, которые приводят к аварийному состоянию здания.