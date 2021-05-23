Огромная трещина появилась на фасаде здания Николаевского городского совета на улице Адмиральской.

Об этом пишет СВІДОК.info.

Сообщается, что трещина растянулась сразу на несколько этажей — при определенном ракурсе ее не видно за колоннами здания, но при детальном рассмотрении он открывается «как на ладони». Отрезок щели уже начали замазывать.

Лепнина на стенах Николаевского горсовета находится в аварийном состоянии. Здание мэрии построенное в 1953-1954 годах, относится к перечню памятников архитектуры местного значения и по классу последствий относится к объектам со значительными последствиями. Здание эксплуатируется в течение 67 лет - за все это время капитальный ремонт административного здания, а в частности, фасада, не проводился.

В 2018 году была заказана экспертиза в Государственном научно-исследовательском и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция». По ее результатам исполнительному комитету было рекомендовано срочно принять первоочередные меры по устранению недостатков, которые приводят к аварийному состоянию здания. Это замена сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, обустройство качественной отмостки и др. Согласно расчетам специалистов стоимость работ ранее составляла более 600 000 гривен.

Ранее НикВести сообщали, что Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить 1,7 миллионов гривен за уборку своих помещений и около 2 миллионов гривен на услуги по охране здания мэрии.