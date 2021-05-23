Огромная трещина появилась на фасаде здания Николаевского городского совета на улице Адмиральской.
Об этом пишет СВІДОК.info.
Сообщается, что трещина растянулась сразу на несколько этажей — при определенном ракурсе ее не видно за колоннами здания, но при детальном рассмотрении он открывается «как на ладони». Отрезок щели уже начали замазывать.
Лепнина на стенах Николаевского горсовета находится в аварийном состоянии. Здание мэрии построенное в 1953-1954 годах, относится к перечню памятников архитектуры местного значения и по классу последствий относится к объектам со значительными последствиями. Здание эксплуатируется в течение 67 лет - за все это время капитальный ремонт административного здания, а в частности, фасада, не проводился.
В 2018 году была заказана экспертиза в Государственном научно-исследовательском и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция». По ее результатам исполнительному комитету было рекомендовано срочно принять первоочередные меры по устранению недостатков, которые приводят к аварийному состоянию здания. Это замена сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, обустройство качественной отмостки и др. Согласно расчетам специалистов стоимость работ ранее составляла более 600 000 гривен.
Ранее НикВести сообщали, что Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить 1,7 миллионов гривен за уборку своих помещений и около 2 миллионов гривен на услуги по охране здания мэрии.
Огромная трещина появилась на фасаде здания Николаевского городского совета на улице Адмиральской.
Об этом пишет СВІДОК.info.
Сообщается, что трещина растянулась сразу на несколько этажей — при определенном ракурсе ее не видно за колоннами здания, но при детальном рассмотрении он открывается «как на ладони». Отрезок щели уже начали замазывать.
Лепнина на стенах Николаевского горсовета находится в аварийном состоянии. Здание мэрии построенное в 1953-1954 годах, относится к перечню памятников архитектуры местного значения и по классу последствий относится к объектам со значительными последствиями. Здание эксплуатируется в течение 67 лет - за все это время капитальный ремонт административного здания, а в частности, фасада, не проводился.
В 2018 году была заказана экспертиза в Государственном научно-исследовательском и проектно-изыскательский институт «НИИпроектреконструкция». По ее результатам исполнительному комитету было рекомендовано срочно принять первоочередные меры по устранению недостатков, которые приводят к аварийному состоянию здания. Это замена сетей отопления, водоснабжения и водоотведения, обустройство качественной отмостки и др. Согласно расчетам специалистов стоимость работ ранее составляла более 600 000 гривен.
Ранее НикВести сообщали, что Исполнительный комитет Николаевского городского совета собирается потратить 1,7 миллионов гривен за уборку своих помещений и около 2 миллионов гривен на услуги по охране здания мэрии.