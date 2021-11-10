Замглавы МИД Литвы заявил, что в стране готовы к провокациям с «зелеными человечками» и будут ликвидировать их на подходе.

Об этом Мантас Атоменас рассказал в эфире «Эха Москвы».

Помощник литовского министра подчеркнул, что пограничники ни в коем случае не будут открывать огонь по мирным беженцам.

— Оружие применяется только в случае нападения, когда есть опасность для жизни самих же пограничников. <...> Если будут прорываться люди с оружием, какие-то «зеленые человечки», то, да, конечно, — заметил замглавы Министерства иностранных дел.

Он добавил, что пробравшихся на территорию страны беженцев цивилизованно выпроваживают без насильственных методов.

— Мы действуем по всем международным правилам, — заключил Мантас Адоменас.

«Зелёные человечки» — название российских оккупантов в военной форме без знаков различия, аннексировавших Крым в 2014 году.

Отметим, за ночь белорусские силовики, подгоняя автоматами, загнали сотни мигрантов на литовскую границу.