Европейский Союз исключил Украину из «зеленого списка». Несмотря на это, несколько стран блока уже сообщили о сохранении возможности въезда для украинцев.

Об этом пишет РБК-Украина.

МИД продолжает работать с партнерами в странах Европейского Союза для сохранения свободы путешествий украинцев, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

— Еще одна хорошая новость. Хорватия остается открытой для путешествий украинцев при тех же условиях, что и до сих пор, — написал Дмитрий Кулеба.

Это уже третья страна, которая сохранила условия въезда для украинцев.

Напомним, 4 ноября Украина последний день пребывала в «зеленом» списке ЕС.