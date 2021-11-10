Колумнист «Радио Свобода» Станислав Асеев, переживший 28 месяцев нахождения в пыточной «ДНР» «Изоляция», рассказал о методах работы палача Дениса Куликовского, задержание которого стало одной из главных новостей вчерашнего дня.

Своими наблюдениями и воспоминаниями журналист поделился в эфире «Украины 24».

По его словам, Куликовскому нравилось самостоятельно принимать участие в пытках.

— Те 8 месяцев, который я застал в его присутствии, были настоящим адом. Пленных пытали электрическим током — это обыденность, там каждый день это происходило. Круглосуточно пытают электрическим током и прежде всего, накручивают электрические провода на гениталии. До февраля 2018 года этим как раз занимался Куликовский, — говорит Станислав Ассев.

Закончив с мучениями, Куликовский переходил к пьянству. Напившись он вытаскивал из камер пленных и принимал издеваться над ними.

— В худшем — там была отдельная каста так называемых „опущенных“ — он, фактически, мог приказать изнасиловать мужчину. Ну и постоянно пользовался своим положением для того, чтобы насиловать женщин и водить их на второй этаж Изоляции, возвращая к утру, — отмечает писатель.

Крики боли пытались приглушить советскими песнями.

— Куликовский пытал заключенных прямо в соседней камере, что возле нас. Когда это происходило — человек сильно кричит. И первые несколько камер он заставлял петь советские песни, в частности, Вставай, страна огромная — чтобы следующие камеры, как он сам это объяснял, не слышали криков пытаемого. Но на самом деле он это делал ради собственного удовольствия. Как только начинали петь песни сразу все понимали — привезли нового человека и его начали пытать, — рассказывает Станислав Асеев.

Журналист уверен, что Куликовский в руках украинских спецслужб может рассказать очень много полезного.

— Он человек, у которого руки по локти в крови и который владеет огромным массивом информации понимал, что его рано или поздно убьют свои же. Поэтому он при первой же возможности выехал в РФ, а потом, когда появилась возможность, рискнул попасть на подконтрольную территорию Украины. Это был выбор между смертью и возможностью немного пожить. И даже в дальнейшем непонятно, что будет с его судьбой. Возможно, в Украине у него будет огромный тюремный срок и я на это надеюсь. А вот если его затребует на обмен РФ — его ждет медленная и мучительная смерть. Он пройдет через те же вещи, через которые он проводил людей. Поэтому я даже сомневаюсь, что он согласится на обмен, — предполагает Станислав Асеев.

Ранее сообщалось, в столице провели операцию по задержанию Дениса Куликовского с кличкой «Палыч», истязавшего пленных в печально известной тюрьме «ДНР» под названием «Изоляция».