В среду, 10 ноября, на заседании Кабинета министров Украины уволили Николая Чечеткина, который с 2015 года возглавлял Государственную службу по чрезвычайным ситуациям.

Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

— Уволен Чечоткин Николай Александрович с должности председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, — отметил он.

Тарас Мельничук добавил, что исполнение обязанностей главы ГСЧС временно возложили на Сергея Крука.

Напомним, что 4 ноября парламент согласовал назначение Алексея Резникова руководителем Министерства обороны. Ранее этот пост занимал Андрей Таран.