В Совете национальной безопасности и обороны не исключают того, что Российская Федерация может прибегнуть к «энергетическому терроризму». Украина готова к такому сценарию.

Об этом заявил Секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга сегодня, 10 ноября.

По его словам, Украина готова быстро и жестко реагировать в случае «энергетического терроризма» со стороны России.

— В случае необходимости, если будет продолжаться складывающаяся ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерацией «энергетического терроризма» в отношении Украины, будут приняты соответствующие решения, быстро и жестко в интересах нашей страны, — заявил Алексей Данилов.

Напомним, с 1 ноября, Украина возобновила импорт электроэнергии из Беларуси из-за дефицита угля на теплоэнергостанциях.