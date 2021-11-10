Совет национальной безопасности и обороны ввел персональные ограничения против причастных к работе «представительства» Никарагуа на территории аннексированного Крымского полуострова.

Об этом информирует корреспондент издания «Гордон» с заседания СНБО.

По словам секретаря совета, в привлечении этого дипломатического пункта на захваченный полуостров участвовали россияне.

— Следующий вопрос – вопрос введения персональных санкций в отношении людей, открывших «представительство» Никарагуа в Крыму. Это восемь физлиц: четверо гражданин Никарагуа и четверо граждан РФ, — заявил Алексей Данилов.

Ранее сообщалось, национальная полиция Никарагуа за месяц задержала пять политиков, планировавших баллотироваться на президентских выборах.