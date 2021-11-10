Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко встретился с Послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

Как сообщает пресс-служба политсилы, во время встречи обсудили вопросы, связанные с преодолением актуальных вызовов, в частности по концентрации российских войск на границах с нашим государством, миграционного кризиса на восточных границах Евросоюза, угрозы российского газового реванша.

Петр Порошенко поблагодарил международных партнеров за помощь Украине в противостоянии российской агрессии, сохранения санкционного режима против России, усиление военных и оборонных возможностей украинской армии.

Пятый президент Украины обратил внимание Посла Великобритании, председательствующей в Группе Семи (G7), на состояние демократии в Украине, реформирование системы правосудия и борьбы с коррупцией, а также усиление давления на демократическую оппозицию и свободу средств массовой информации, в том числе из-за принятия так называемого закона о деолигархизацию.

Ранее сообщалось, что 17-21 ноября 2021 года пятый президент Украины, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко по приглашению международных партнеров совершит рабочие визиты в Нидерланды и Канаду.