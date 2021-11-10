Израиль готовится к возможному вооруженному конфликту с Ираном. Израиль считает Иран реальной угрозой и предупредил, что при необходимости он применит военную силу, чтобы помешать Тегерану разработать ядерное оружие.

Об этом пишет Корреспондент.

Начальник штаба израильской армии генерал-лейтенант Авив Кохави заявил, что израильские военные «ускоряют оперативные планы и готовность к борьбе с Ираном и возможной ядерной военной угрозой».

— Если Иран собирается обзавестись ядерным оружием, мы должны действовать, — ранее заявил глава МИД Израиля Яир Лапид.

В Тегеране настаивают на том, что иранская ядерная программа предназначена только для мирных целей.

Напомним, в Китае посоветовали населению запасаться первоочередными товарами — пошли слухи о готовящейся войне с Тайванем.