Киберэлементы КНДР были уличены в попытки похитить информацию у транснациональной компании, занимающейся производством вакцин против коронавируса.

Об этом пишет Sky news.

Кража произошла, несмотря на заявления режима Ким Чен Ына об отсутствии случаев заболевания COVID-19 в Северной Корее, что, по их утверждениям, позволяет северным корейцам путешествовать с ограничениями. Режим КНДР даже отказался от девяти миллионов доз вакцины, предложенной им ЮНИСЕФ.

Экстренные службы обнаружили эту шпионскую атаку, которая была подробно описана на конференции Black Hat.

Целью нападения была компания, которая является клиентом Secureworks, и атаку успели предотвратить, так что злоумышленники остались с пустыми руками.

Старший исследователь безопасности Рэйф Пиллинг сообщил Sky News, что были замечены атаки нескольких различных групп, от финансируемых государством шпионов до преступных групп, мотивированных деньгами.

— Мы видели, как драйверы программ-вымогателей, например, ударили по поставщикам услуг в США, и в результате они могли легко вторгнуться в десятки других компаний, — разъяснил эксперт.

Напомним, хакеры из Северной Кореи раз пытались похитить данные о вакцине против коронавирусной болезни от компании Pfizer.