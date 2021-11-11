Депутату Верховной Рады Гео Леросу вручили подозрение по 296 статье УК «Хулиганство» в связи с его средним пальцем, который он продемонстрировал президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом информируют на сайте ГБР.

Сотрудники Государственного бюро расследований подошли к машине парламентария и предъявили тому подозрение.

В ГБР привосокупили формулировку к подозрению: «показал непристойный жест, демонстрируя пренебрежение общепринятыми нормами морали и социального окружения». Дело по части 1 статьи 296 Уголовного кодекса Украины «Хулиганство» было открыто в офисе Генпрокурора.

Правоохранители заявили, что Лерос вытянул вверх средний палец, чтобы «создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков к личности».

Санкция по статье, которую инкриминируют Леросу, составляет штраф до 4 тысяч. не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арест сроком до 6 месяцев, или ограничение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, поступок, за который Лерос получил статус подозреваемого в криминале, депутат совершил 4 ноября.