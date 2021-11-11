Политическая партия «Голос» заявила об очередных попытках Национального агентства по предотвращению коррупции лишить их государственного финансирования. Там считают это «политическим давлением на оппозицию».

Как говорится в заявлении партии, среди парламентских партий только «Голос» не получил финансирования за четвертый квартал без объяснений.

В «Голосе» отметили, что последовательно отстаивают развитие антикоррупционной инфраструктуры в Украине. В частности, партия инициировала и поддерживала законопроекты, направленные на развитие и защиту НАБУ, НАПК, ВАКС и САП.

В то же время, напоминают в партии, в январе 2021 года НАПК якобы с нарушением законов решило лишить партию «Голос» государственного финансирования.

— Мы в судебном порядке доказали свою правоту и ожидали возвращения действий НАПК в законное русло. Однако этого до сих пор не произошло, – добавляют в «Голосе».

В партии также добавили, что при распределении финансирования на 4 квартал 2021 года НАПК игнорирует как нормы закона о государственном финансировании партий, так и решения судов, подтверждающих правильность правовой позиции партии Голос.

— Мы призываем руководство НАПК прекратить игнорировать требования законов Украины и вернуть государственное финансирование «Голоса». В случае давления со стороны третьих лиц, принуждающих НАПК к противоправным действиям, требуем сообщить обществу фамилии и должности этих лиц, – добавили в политсиле.

Напомним, что Национальное агентство по предотвращению коррупции установило признаки нарушения порядка представления финансового отчета партии об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в отчетах 11 политических партий. Среди них – политическая партия «Слуга народа».