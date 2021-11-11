Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о нарушении права детей на образование из-за повсеместного введения дистанционного обучения и просит пересмотреть решение.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

— Проведенный мной мониторинг свидетельствует, что несмотря на соблюдение всех регламентированных ограничений и противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях, в том числе процентного показателя вакцинации, органы местной власти и органы местного самоуправления, а также непосредственно учебные заведения самостоятельно принимают решения о дополнительных каникулах или дистанционном обучении, – подчеркнула она.

Людмила Денисова отметила, ссылаясь на информацию Министерства образования Украины, что сейчас дистанционно работают 7,3 тысячи школ (51% от общего количества).

Она также заявила, что вакцинация педагогов в Украине происходит довольно быстрыми темпами — на 8 ноября почти 93% работников получили одну дозу вакцинации, а 76,2% полностью иммунизированы.

В то же время, согласно данным Министерства здравоохранения, среди детей болеют около 8%.

Омбудсмен отметила, что существует ряд факторов, нарушающих право детей на получение качественного образования в режиме онлайн: отсутствие надлежащих условий для дистанционного обучения на дому, трудности с одновременным доступом учащихся к техническим средствам в многодетных семьях, разный подход учителей к преподаванию материала, низкое качество интернет-связи, отсутствие должного контроля родителей за обучением детей и прочее.

Людмила Денисова напомнила, что ранее о нарушении права детей на образование говорил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ганс Клюге, тоже рекомендовавший не закрывать школы.

— Для обеспечения права детей на получение качественного образования обратилась к министру здравоохранения Украины и министру образования и науки Украины о пересмотре позиции относительно перевода учебных заведений на дистанционную форму, в частности об исключении их из перечня учреждений, подлежащих закрытию, при введении уровней противоэпидемических мер, – написала омбудсмен.

Напомним, что в Николаеве с понедельника, 8 ноября, школьники вернулись за парты и продолжили очное обучение.