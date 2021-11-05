В Николаеве с понедельника, 8 ноября, школьники вернутся за парты и продолжат очное обучение.

Об этом сообщается в Telegram-канале городского головы Александра Сенкевича.

Так, за парты возвращаются учащиеся 1-4 классов всех школ, учащиеся 1-9 классов специальной школы для детей с нарушениями зрения, школы с вечерней/заочной и экстернатной формами обучения

Кроме того, к обучению вернуться учащиеся 5-11 классов семи учебных заведений, где вакцинировано 100% персонала (это школы №16, 28, 46, 47, экономический лицей №1 и классический лицей).

Остальные учебные заведения (учащихся 5-11 классов) города продолжат обучение онлайн.

Напомним, что учащиеся 2-11 классов в школах Николаева учились дистанционно с 1 ноября.

Отметим, что на Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.