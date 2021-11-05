На Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 89 536 (+769) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 248 случаев COVID-19. Заболевание установили у 2679 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 283, всего — 77061. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2444, за сутки — 19.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
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На Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.
Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.
Из всех 89 536 (+769) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 248 случаев COVID-19. Заболевание установили у 2679 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.
Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 283, всего — 77061. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2444, за сутки — 19.
Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.