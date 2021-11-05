На Николаевщине по состоянию на 5 ноября выявили 769 новых случаев COVID-19.

Об этом пишут на странице Николаевской ОГА в Facebook.

Из всех 89 536 (+769) выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев — 55186 (+388);

Первомайск — 4777 (+57);

Южноукраинск — 2540 (+27);

Вознесенск — 2143 (+27);

Очаков — 1538 (+22).

На других территориях, в том числе в отдельных территориальных громадах, за прошедшие сутки зарегистрировано 248 случаев COVID-19. Заболевание установили у 2679 (+0) работников учреждений здравоохранения, из них умерли 38 человек.

Выздоровело больных COVID-19 за сутки — 283, всего — 77061. Умерло всего от последствий COVID-19 — 2444, за сутки — 19.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.