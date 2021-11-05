За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

За сутки госпитализировали 5 497 человек, летальных исходов — 696, выздоровевших — 13 281.

Больше всего новых случаев в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733), Одесской (1648) областях.

За все время пандемии в Украине заболел 3 032 951 человек, выздоровели — 2 492 419, летальных исходов — 70 842.

Ранее стало известно, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.

Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.