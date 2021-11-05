За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки госпитализировали 5 497 человек, летальных исходов — 696, выздоровевших — 13 281.
Больше всего новых случаев в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733), Одесской (1648) областях.
За все время пандемии в Украине заболел 3 032 951 человек, выздоровели — 2 492 419, летальных исходов — 70 842.
Ранее стало известно, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.
Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
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За прошедшие сутки, 4 ноября, в Украине зафиксировали 26 488 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
За сутки госпитализировали 5 497 человек, летальных исходов — 696, выздоровевших — 13 281.
Больше всего новых случаев в Киеве (1772), Днепропетровской (2388), Львовской (1758), Харьковской (1733), Одесской (1648) областях.
За все время пандемии в Украине заболел 3 032 951 человек, выздоровели — 2 492 419, летальных исходов — 70 842.
Ранее стало известно, что Кабинет Министров направил 22 миллиона 500 тысяч гривен на приобретение кислородных станций и емкостей в больницы Николаевской области, задействованные в лечении коронавируса.
Напомним, что сегодня Верховная Рада утвердила законопроект о выделении 800 миллионов гривен на закупки, проектирование и установку кислородных станций.