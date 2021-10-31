С 1 по 5 ноября учащиеся 2-11 классов в школах Николаева будут учиться дистанционно.

Соответствующее решение, сегодня, 31 октября, приняла городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Facebook.

Дистанционно также будут работать и заведения внешкольного образования, музыкальные и спортивные школы.

Для учащихся 1-го класса и учащихся 1-9 классов специальной школы для детей с нарушением зрения каникулы продлили.

— Друзья, берегите себя! Соблюдайте простые правила эпидемической безопасности и вакцинируйтесь! — призвал Александр Сенкевич.

Как сообщалось, по состоянию на 31 октября в Николаевской области выявлено 939 новых подтвержденных случаев COVID-19. Из них 448 в Николаеве.

В Украине за минувшие сутки, 30 октября, подтвердили 17 430 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Харьковской и Одесской областях. В Николаевской области зафиксировано 939 случаев.