Лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко требует немедленно развернуть войска на границе с Беларусью из-за миграционного кризиса, который является частью гибридной агрессии, спланированной в Москве.

Об этом он сказал в ходе брифинга, передают на сайте политсилы.

— Ситуация усугубляется и обостряется на севере нашей страны, где Москва руками нелегитимного Лукашенко пытается спровоцировать вооруженный конфликт на границе с Польшей. Я хочу подчеркнуть, что искусственно организованный миграционный кризис готовился заранее. В октябре Беларусь проинформировала руководство ЕС о приостановлении соглашения о реадмиссии, то есть о возвращении мигрантов между Беларусью и ЕС. Тогда, когда еще ни о какой миграционной провокации, дестабилизации и обострении ситуации на границе Беларуси, Польши и Литвы речь не шла, — напомнил Петр Порошенко.

Он выразил уверенность в том, что это лишь часть плана Владимира Путина по обострению оперативной обстановки по всему восточному флангу НАТО. Лидер партии озвучил первоочередные шаги, которые должна предпринять Украина в этой ситуации.

— Сейчас под угрозой атаки находятся Польша и Литва. И это достаточная аргументация для того, чтобы мы активизировали и, если будет нужно, использовали потенциал Украино-Польско-Литовской бригады, – говорит Петр Порошенко.

Политик считает, что украинские власти должны срочно задействовать механизмы операционного сотрудничества с «FRONTEX» — Европейским Агентством по приграничной и береговой охране. Необходимо в кратчайшие сроки значительно усилить защитный потенциал более 1100 километров украино-белорусской границы.

— Де-факто сегодня это уже украино-российская граница после сдачи белорусского суверенитета Лукашенко. Нужно поднять вопрос перед руководством Европейской Комиссии, Европейского Совета по созданию специальной миссии для обеспечения безопасности на украинско-белорусской границе вроде EUBAM. Это будет и оборудование границы, и эффективное управление границей. И присутствие наблюдателей, которое позволит миру знать из независимых источников информацию о случае обострения этой ситуации. Поскольку могу предположить, что ситуация на границе между Украиной и Беларусью будет носить, к сожалению, долговременный характер, равно как и агрессия России против Украины, — констатирует лидер «ЕС».

По его мнению, нужно дальше усиливать санкции мира, не просто санкции ЕС против виновников кризиса, учитывая секторальные, так как практика показала, что с 2014 года санкции против России эффективны.

Требование «Европейской Солидарности», как оппозиционной политической силы — срочно развернуть подразделения ВСУ вдоль украинско-белорусской границы. В партии считают, что президент Украины должен пригласить к себе лидеров фракций, руководство правительства для того, чтобы выработать общую стратегию, потому что угроза национальной безопасности Украины требует объединения усилий всех политических сил для защиты суверенитета.

— Мы должны разработать общий отпор российской агрессии, использовать текущую ситуацию для того, чтобы наши партнеры резко нарастили военную помощь Украине, включая передачу технологий. Это должно быть сделано в считанные недели. Мои консультации с международными партнерами подтверждают, что они готовы это сделать, но не хватает организованной работы по запросам с украинской стороны. Мы должны использовать этот вопрос для того, чтобы было больше решительности у наших партнеров по предоставлению Украине Плана действий по членству в НАТО. Потому что Украина чрезвычайно весомый и эффективный элемент европейской и глобальной безопасности, — сказал Петр Порошенко.

Напомним, экс-президент Петр Порошенко считает, что поимка российских наемников из ЧВК Вагнера, замешанных в военных преступлениях на Донбассе, помогла бы ускорить наступление международного суда над Владимиром Путиным.