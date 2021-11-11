Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, хватит ли Украине угля на отопительный сезон. По его словам, сегодня в Украине достаточно запасов этого энергоресурса.

Об этом Денис Шмыгаль рассказал в эфире ток-шоу «Право на власть», пишет РБК-Украина.

Как пояснил глава правительства, наличие угля должны обеспечивать энергогенерирующие компании.

— Уголь едет по морю, едет по железной дороге. Есть и украинский уголь. В среднем за отопительный сезон потребляется примерно 10 млн тонн (угля, — прим.). 8 млн тонн — это наша добыча, а немного больше 2 млн тонн — это то, что дозаказано по импорту. Поэтому на отопительный сезон угля хватит, — сказал Денис Шмыгаль.

Денис Шмыгаль отметил, что в случае необходимости на теплоэлектростанциях могут задействовать газовые энергоблоки.

Напомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии.