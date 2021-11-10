Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не допускает даже гипотетический вариант с веерными отключениями электроэнергии в целях экономии.

Об этом пишут «ICTV.Факты».

На сегодняшнем заседании глава правительства поспешил успокоить граждан и коммунальные учреждения.

— Относительно ситуации с электроэнергией еще раз подчеркну, что правительство не разрабатывает никаких планов по веерным отключениям, — высказался Денис Шмыгаль.

Второе лицо государства подчеркнул, что Украине хватит собственных запасов топлива для преодоления сложившегося кризиса в энергетической сфере.

— В первую очередь, это касается запасов угля для работы тепловой генерации. Еще несколько месяцев тому назад мы активизировали работу и по дополнительным импортным контрактам, и по увеличению собственной добычи угля, — добавил глава правительства.

Ранее сообщалось, нардеп Иван Крулько из бюджетного комитета Верховной Рады не исключал веерные отключения, в том числе больниц.