Значительная часть энергоблоков тепловых станций Украины временно не функционируют из-за нехватки топлива.

Об этом рассказал нардеп Иван Крулько, заседающий в бюджетном комитете ВР.

По словам парламентария, из-за нарушения цикла производства электроэнергии, могут начаться рандомные отключения, которые заденут больницы.

— У нас в Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует, — назвал число политик от «Батьківщини».

Ранее сообщалось, c 1 ноября Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину.