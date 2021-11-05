Значительная часть энергоблоков тепловых станций Украины временно не функционируют из-за нехватки топлива.
Об этом рассказал нардеп Иван Крулько, заседающий в бюджетном комитете ВР.
По словам парламентария, из-за нарушения цикла производства электроэнергии, могут начаться рандомные отключения, которые заденут больницы.
— У нас в Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует, — назвал число политик от «Батьківщини».
Ранее сообщалось, c 1 ноября Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину.
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Значительная часть энергоблоков тепловых станций Украины временно не функционируют из-за нехватки топлива.
Об этом рассказал нардеп Иван Крулько, заседающий в бюджетном комитете ВР.
По словам парламентария, из-за нарушения цикла производства электроэнергии, могут начаться рандомные отключения, которые заденут больницы.
— У нас в Украине действуют 88 энергоблоков ТЭС, которые вырабатывают электроэнергию, которой балансируют атомную энергетику. На сегодняшний день из 88 энергоблоков функционируют 37, 51 не функционирует, — назвал число политик от «Батьківщини».
Ранее сообщалось, c 1 ноября Российская Федерация остановила поставки энергетического угля в Украину.