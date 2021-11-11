Турецкий производитель боевых беспилотников компания Baykar Makina подписала контракт на поставку реактивных двигателей АИ-322Ф с украинской компанией Ивченко-Прогресс для дронов Bayraktar MİUS.

Об этом сообщает пресс-служба Baykar Makina.

— Во второй день SahaExpo2021 мы подписали контракты на поставку двигателей АИ-322Ф ведущей украинской компанией Ивченко-Прогресс для нашего проекта MİUS (боевая беспилотная авиационная система – прим.), — говорится в сообщении.

Как уточняет Defence Express, речь идет о международной выставке вооружений SAHA, которая проходит в Стамбуле. Новые турецкие беспилотные истребители должны подняться в небо уже в 2023 году.

Журналисты считают, что сначала украинское предприятие будет разрабатывать двигатели для предсерийных машин — после успешного прохождения всех испытаний их будут снабжать массово.

АИ-322Ф — это новейший и единственный украинский турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой. Он предназначен для современных сверхзвуковых учебно-боевых и легких боевых самолетов с умеренными сверхзвуковыми скоростями. Беспилотный истребитель MIUS должен иметь скорость около сверхзвуковой, рабочий потолок высоты до 12 километров и возможность подъема 1 тонны ракетного вооружения.

Ранее Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не осталось никаких препятствий для производства в Украине турецких боевых беспилотников Bayraktar.