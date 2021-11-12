Королева Великобритании Елизавета II вскоре вернется к публичным мероприятиям после двухнедельного перерыва по состоянию здоровья.

Об этом сообщает Associated Press.

По данным СМИ, королева в ближайшие выходные примет участие в церемонии памяти жертв Первой и Второй мировой войны.

В частности, 14 ноября Елизавета II будет на мероприятиях у военного мемориала Кенотаф по случаю Воскресенья памяти. В этот день в Великобритании чтят память жертв Первой и Второй мировой войны, а также более поздних военных конфликтов.

Ранее Елизавета II отменила официальную поездку в Северную Ирландию.