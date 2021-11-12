После двух лет обсуждений латвийский парламент поддержал в окончательном чтении поправки к законам о собраниях, шествиях и пикетах и о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают использование георгиевских лент.
Об этом сообщает Delfi.
Данный запрет поддержали 46 депутатов, против были 30.
Уточняется, что георгиевские ленты могут использоваться там, где это делается не в целях прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных преступлений, а также в образовательных, научных или художественных целях.
До принятия упоминаемых поправок латвийский закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий уже запрещал использование флагов, гербов, гимнов и символики бывшего СССР, его республик и нацистской Германии во время публичных мероприятий, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений.
Напомним, изначально инициатором ограничения использования ленты стала фракция Национального объединения, ленточку считают угрозой из-за ее смысловой связи с событиями на Донбассе и ностальгией за СССР.
После двух лет обсуждений латвийский парламент поддержал в окончательном чтении поправки к законам о собраниях, шествиях и пикетах и о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают использование георгиевских лент.
Об этом сообщает Delfi.
Данный запрет поддержали 46 депутатов, против были 30.
Уточняется, что георгиевские ленты могут использоваться там, где это делается не в целях прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных преступлений, а также в образовательных, научных или художественных целях.
До принятия упоминаемых поправок латвийский закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий уже запрещал использование флагов, гербов, гимнов и символики бывшего СССР, его республик и нацистской Германии во время публичных мероприятий, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений.
Напомним, изначально инициатором ограничения использования ленты стала фракция Национального объединения, ленточку считают угрозой из-за ее смысловой связи с событиями на Донбассе и ностальгией за СССР.