После двух лет обсуждений латвийский парламент поддержал в окончательном чтении поправки к законам о собраниях, шествиях и пикетах и о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий, которые запрещают использование георгиевских лент.

Об этом сообщает Delfi.

Данный запрет поддержали 46 депутатов, против были 30.

Уточняется, что георгиевские ленты могут использоваться там, где это делается не в целях прославления тоталитарных режимов или оправдания совершенных преступлений, а также в образовательных, научных или художественных целях.

До принятия упоминаемых поправок латвийский закон о безопасности общественных развлечений и праздничных мероприятий уже запрещал использование флагов, гербов, гимнов и символики бывшего СССР, его республик и нацистской Германии во время публичных мероприятий, за исключением случаев, когда цель их использования не связана с прославлением тоталитарных режимов или оправданием совершенных уголовных преступлений.

Напомним, изначально инициатором ограничения использования ленты стала фракция Национального объединения, ленточку считают угрозой из-за ее смысловой связи с событиями на Донбассе и ностальгией за СССР.