Соединенные Штаты, Великобритания и страны Евросоюза обвинили Беларусь в миграционном кризисе на белорусско-польской границе.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте представительства США при ООН.

В заявлении Постоянного представителя Эстонии от имени Албании, Эстонии, Франции, Ирландии, Норвегии, Великобритании и США. страны осудили «организованное использование людей, чьи жизни и благополучие поставлены под угрозу в политических интересах Беларуси с целью дестабилизации ситуации на внешних границах соседних государств и ЕС и отвлечения внимания от нарушения прав человека внутри самой страны».

— Действия Беларуси требуют решительной международной реакции, — сообщено в заявлении.

Государства также призывают Минск не подвергать риску жизни людей и предоставить международным организациям беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи.

— Мы, нынешние члены Совета Безопасности Европейского союза, Эстония, Франция и Ирландия, к которым сегодня присоединились члены Совета Безопасности, Норвегия, Соединенное Королевство и Соединенные Штаты, а также новый член Совета Безопасности Албания, осуждаем организованную инструментализацию людей. чьи жизни и благополучие были поставлены под угрозу в политических целях Беларусью с целью дестабилизации соседних стран и внешней границы Европейского Союза и отвлечения внимания от ее собственных усиливающихся нарушений прав человека, — сказано в заявлении.

Кроме того, члены Совбеза ООН заявили о намерении обсудить меры против тех, «кто причастен к действиям режима» президента Беларуси Александра Лукашенко.

Министерство внутренних дел Украины заявило об усилении охраны украинско-белорусской границы по направлениям потенциального движения незаконных мигрантов из соседней Беларуси.

Ранее пограничное ведомство Финляндии сообщило, что в страну прибыли около 30 искателей убежища, попавших в ЕС через территорию Беларуси.